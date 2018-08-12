Джим Керри высмеял Трампа и Космические войска США

Американский комик Джим Керри выложил в Twitter карикатуру, высмеивающую Дональда Трампа, Майкла Пенса и идею по созданию космических войск США.

Керри отметил, что президентство Трампа теряет популярность, и предложил уповать на космические силы. «Вперед к глупости и за ее пределы!» — добавил комик.

К тексту Керри прикрепил карикатуру на президента США. На рисунке изображены Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс в скафандрах со словами «Космические силы».

Напомним, что 18 июня Трамп распорядился создать космические войска, а 9 августа Майк Пенс рассказал о планах сформировать их к 2020 году.

Керри не единственный, кто в последнее время подверг осмеянию личность Дональда Трампа. Бывшая помощница президента Омароса Манигол-Ньюман в своей новой книге, фрагментами которой располагает Washington Post, рассказала, как однажды Трамп съел секретный документ.