Украинский президент Петр Порошенко допустил три ошибки в первой строчке национального гимна Украины, процитировав ее в Facebook в посте о Дне Ялты в субботу, 11 августа.

Порошенко выразил уверенность, что над Ялтой и Крымом будет реять украинский флаг и прозвучит гордое «Ще не вмерли України ні слава, ні воля».

На самом деле гимн Украины начинается словами: «Ще не вмерла України і слава, і воля».

Порошенко по-прежнему заявляет, что Крым принадлежит Украине, игнорируя результаты референдума 2014 года, на котором более 95% граждан выбрали возвращение в состав РФ.

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс сказал по поводу поста Порошенко в Facebook, что желто-синий флаг никогда не поднимется над Ялтой, а Порошенко следует уделять больше внимания внутренним проблемам Украины.