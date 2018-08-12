Путин закрепит статус Каспия в Актау

Президенты Путин и Назарбаев, а также лидеры Азербайджана, Ирана и Туркменистана встретятся в Актау на пятом Каспийском саммите, сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы государств обсудят основные вопросы сотрудничества на Каспии в разных областях, поговорят об осуществлении решений, принятых ранее на встречах «каспийской пятерки». Однако центральным событием саммита станет подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Работа над этим документом осуществлялась с 1996 года.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что сам факт подписания конвенции это уже серьезный шаг вперед, так как будет заложен «надежный правовой фундамент, позволяющий выйти на более высокий уровень взаимодействия».