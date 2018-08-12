Шойгу: Россия не потерпит разговора с позиции силы

Россия не потерпит разговора с позиции силы, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» министр обороны РФ Сергей Шойгу по поводу высказывания министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен об ужесточении отношений с Москвой.

Шойгу напомнил немецкой коллеге о том, что Германия натворила в России, и посоветовал еще лет двести не поднимать подобных тем. Он предложил спросить у дедушек, к чему ранее приводили разговоры с Россией с позиции силы.

При этом Шойгу подчеркнул, что Россия всегда готова к сотрудничеству.

В последнее время ряд европейских государств склоняется к диалогу с РФ с «позиции силы». Об этом заявляли британский премьер-министр Тереза Мэй и министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.