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0:27   12 Августа 2018
Россия

Шойгу: Россия не потерпит разговора с позиции силы

Шойгу: Россия не потерпит разговора с позиции силы

Россия не потерпит разговора с позиции силы, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» министр обороны РФ Сергей Шойгу по поводу высказывания министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен об ужесточении отношений с Москвой.

Шойгу напомнил немецкой коллеге о том, что Германия натворила в России, и посоветовал еще лет двести не поднимать подобных тем. Он предложил спросить у дедушек, к чему ранее приводили разговоры с Россией с позиции силы.

При этом Шойгу подчеркнул, что Россия всегда готова к сотрудничеству.

В последнее время ряд европейских государств склоняется к диалогу с РФ с «позиции силы». Об этом заявляли британский премьер-министр Тереза Мэй и министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.

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Автор: Мария Милкевич
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