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0:03   12 Августа 2018
Россия

Матвиенко счастлива, что Крымский мост построен

Матвиенко счастлива, что Крымский мост построен

Спикер Совета Федерации в разговоре с журналистами назвала Крымский мост потрясающим сооружением.

В Севастополе, где сейчас проходит международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе», Матвиенко поделилась с прессой мнением, что крымский мост — «это просто потрясающее сооружение». Она отметила важность развития инфраструктуры полуострова.

Напомним, что автодорожную часть моста между Крымом и Россией открыли 15 мая, на следующий день по мосту начался проезд транспорта. Пока мост открыт только для движения легковых автомобилей и пассажирских автобусов, но с октября начнется движение грузовиков. Железнодорожное сообщение планируется открыть в 2019 году.

Также Матвиенко отметила, что, по ее мнению, интеграция Крыма в политическое поле РФ полностью завершена.

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Автор: Мария Милкевич
#крым #матвиенко #крымский мост
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