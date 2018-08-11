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В Канаде предъявили обвинения предполагаемому стрелку

В Канаде предъявили обвинения предполагаемому стрелку

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23:54   11 Августа 2018
Весь мир

В Канаде предъявили обвинения предполагаемому стрелку

В Канаде предъявили обвинения предполагаемому стрелку

Канадские полицейские предъявили обвинения мужчине, которого задержали в связи со стрельбой в городе Фредериктон, жертвами которой стали четыре человека.

Об этом сообщается в заявлении местных правоохранителей. Отмечается, что 48-летнему жителю Фредериктона уже предъявили обвинения в убийстве при особо отягощающих обстоятельствах, которое было совершено накануне.

Обвиняемого зовут Мэтью Винсент. Он останется под стражей вплоть до заседания суда, которое должно пройти 27 августа. 

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Автор: Алла Ларионова
#убийство #канада #общество
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