Почетный консул РФ назвал неэффективной политику ФРГ в отношении США

Почетный консул России в Ганновере Хайно Визе высказал мнение, что прежняя политика немецких дипломатов, которую осуществляла канцлер ФРГ Ангела Меркель, не принесла никакой пользы в переговорах с американским президентом Дональдом Трампом.

Консул заявил, что в целях достижения своих интересов Германии необходимо повернуться на восток, в сторону России.

В субботу Визе посетил мероприятие, на котором обсуждалсь перспективы немецко-российских отношений.

По его мнению, последние встречи Меркель с Трампом ясно дали понять, что старая политика неэффективна. Так как после поездки в Вашингтон канцлер отправилась в Россию и Китай, очевидно, что у Германии есть интересы на востоке, реализовать которые можно "в сотрудничестве с Москвой".

Визе отметил, что антироссийские санкции Штатов ухудшают шаткое положение немецких компаний, работающих в России, и выразил надежду на благоразумность политиков.