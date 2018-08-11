В Сирии уничтожили беспилотник боевиков, который приблизился к базе Хмеймим

Российские военные уничтожили один беспилотник террористов, который в темное время суток приблизился к авиабазе Хмеймим в Сирии.

Об этом в субботу в ходе брифинга рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков. Отмечается, что ущерба и пострадавших в результате инцидента нет. Он также заявил, что цель была уничтожена с помощью штатных зенитных огневых средств на довольно безопасном расстоянии от базы.