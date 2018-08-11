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 Эксперт о причинах возможного ареста судна РФ на Украине: Попытка оправдать существование фейкового учреждения

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22:53   11 Августа 2018
Весь мир

В Сирии уничтожили беспилотник боевиков, который приблизился к базе Хмеймим

В Сирии уничтожили беспилотник боевиков, который приблизился к базе Хмеймим

Российские военные уничтожили один беспилотник террористов, который в темное время суток приблизился к авиабазе Хмеймим в Сирии.

Об этом в субботу в ходе брифинга рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков. Отмечается, что ущерба и пострадавших в результате инцидента нет. Он также заявил, что цель была уничтожена с помощью штатных зенитных огневых средств на довольно безопасном расстоянии от базы.

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Автор: Алла Ларионова
#сирия #террористы #беспилотник
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