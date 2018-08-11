Верховный лидер Ирана призвал к справедливым действиям против экономической войны

Иранский верховный лидер Али Хаменеи заявил о необходимости принятия «быстрых и справедливых» правовых мер для противодействия экономической войне в Иране.

Напомним, глава иранской судебной системы Садек Амоли Лариджани отправил верховному лидеру послание, в котором писал, что враги иранского народа объявили стране экономическую войну, и обращался за разрешением на осуществление «решительных и быстрых» законных мер.

Хаменеи согласился с его словами и попросил подобрать подходящие судебные решения против экономических коррупционеров.

Штаты с понедельника ужесточили антииранские санкции, действие которых ранее было заморожено по итогам достижения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. В начале мая американский президент сообщил о выходе США из договора с Ираном по ядерной программе. Действие санкций против Тегерана было возобновлено. Также были разморожены вторичные санкции против государств, являющихся бизнес-партнерами Ирана.