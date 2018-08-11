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22:02   11 Августа 2018
Россия

Матвиенко заявила об окончательной интеграции Крыма в правовое поле РФ

Матвиенко заявила об окончательной интеграции Крыма в правовое поле РФ

Валентина Матвиенко заявила, что интеграция Крыма и Севастополя в правовое и культурное поле РФ состоялась. Спикер Совета Федерации сообщила об этом прессе в Севастополе,  куда она прилетела на международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе».

Матвиенко отметила, что, по ее мнению, на сегодняшний день Крым и Севастополь полностью влились в правовое, экономическое, гуманитарное и культурное пространство России, став наконец полноценными субъектами федерации.

Она подчеркнула, что именно здесь учились знаменитые творческие личности, снимались великие русские фильмы. Это культурное наследие необходимо не только сохранить, но и развивать, продолжая творить.

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Автор: Мария Милкевич
#рф #крым #матвиенко #севастополь
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