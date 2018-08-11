ФСО подала в суд на актера Леонида Ярмольника

Федеральная служба охраны (ФСО) подала в суд на Леонида Ярмольника, потребовав от актера выплаты в размере свыше 800 тысяч рублей.

Причиной такого шага послужил поврежденный в 2016 году в аварии Mercedes. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь Хамовнического суда Ольга Мышелова.

Отмечается, что страховая компания уже внесла часть денег за ремонт поврежденной машину. Оставшуюся сумму ФСО собирается взыскать с актера, который является виновником ДТП.