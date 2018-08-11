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21:31   11 Августа 2018
Россия

Десять детей госпитализировали с отравлением из лагеря под Омском

Десять детей госпитализировали с отравлением из лагеря под Омском

Десять детей с подозрением на кишечную инфекцию отправили в больницу из оздоровительного лагеря «Юбилейный» в Омской области.

Как сообщает в субботу региональный Минздрав, в учреждении незамедлительно начаты и в настоящее время проводятся все необходимые мероприятия врачами педиатрами, а также специалистами специалистами Роспотребнадзора.

Отмечается, что состояние госпитализированных детей в настоящее время оценивается как удовлетворительное. Проявлений кишечной инфекции за время пребывания в больнице не было.

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Автор: Алла Ларионова
#дети #отравление #омская область
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