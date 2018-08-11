Помпео и глава МИД Канады провели телефонный разговор

Госсекретарь США Помпео поговорил с Христей Фриланд о разрыве дипломатических отношений между Канадой и Саудовской Аравией. Также в ходе телефонного разговора обсудили Иран и Украину.

Напомним, 3 августа канадское Министерство иностранных дел заявило о недовольстве арестом гражданских активистов в Саудовской Аравии и необходимости срочно отпустить их на свободу. МИД Саудовской Аравии ответил, что заявления Оттавы нарушают международные правовые принципы и являются прямым вмешательством во внутренние дела государства.

В результате посол Саудовской Аравии в Канаде отбыл на родину для консультаций, а глава канадской дипмиссии был объявлен персоной нон грата и обязан в течение суток выехать из страны. Торговые и финансовые отношения с Канадой были приостановлены. Саудовская Аравия также заморозила совместные образовательные проекты, медицинские программы и ввоз зерна из Канады.