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Москалькова попросила украинскую коллегу проверить состояние экипажа судна из РФ

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 Эксперт о причинах возможного ареста судна РФ на Украине: Попытка оправдать существование фейкового учреждения

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21:16   11 Августа 2018
Россия

Шойгу позитивно оценил успехи казахских команд в АрМИ-2018

Шойгу позитивно оценил успехи казахских команд в АрМИ-2018

Победы команд Казахстана в Армейских международных играх говорят о высоком уровне подготовки военных из этой страны и служат отличной площадкой для обсуждения военно-технического сотрудничества двух государств.

Соответствующее заявление сделал Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на двусторонней встрече со коллегой из Казахстана Нурланом Ермекбаевым.

«Очень неплохо сыграли ваши команды, очень достойно», — заметил Шойгу.

Российский министр также поздравил главу казахского Минобороны с недавним назначением на должность и выразил надежду, что у двух стран сохранятся дружеские отношения.

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Автор: Алла Ларионова
#шойгу #казахстан #арми-2018
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