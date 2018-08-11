Шойгу позитивно оценил успехи казахских команд в АрМИ-2018

Победы команд Казахстана в Армейских международных играх говорят о высоком уровне подготовки военных из этой страны и служат отличной площадкой для обсуждения военно-технического сотрудничества двух государств.

Соответствующее заявление сделал Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на двусторонней встрече со коллегой из Казахстана Нурланом Ермекбаевым.

«Очень неплохо сыграли ваши команды, очень достойно», — заметил Шойгу.

Российский министр также поздравил главу казахского Минобороны с недавним назначением на должность и выразил надежду, что у двух стран сохранятся дружеские отношения.