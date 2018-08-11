Мы в соц.сетях:
ФСО подала в суд на актера Леонида Ярмольника

ФСО подала в суд на актера Леонида Ярмольника

 Матвиенко заявила об окончательной интеграции Крыма в правовое поле РФ

Матвиенко заявила об окончательной интеграции Крыма в правовое поле РФ
Москалькова попросила украинскую коллегу проверить состояние экипажа судна из РФ

Москалькова попросила украинскую коллегу проверить состояние экипажа судна из РФ

 Эксперт о причинах возможного ареста судна РФ на Украине: Попытка оправдать существование фейкового учреждения

Эксперт о причинах возможного ареста судна РФ на Украине: Попытка оправдать существование фейкового учреждения
В Сирии уничтожили беспилотник боевиков, который приблизился к базе Хмеймим

В Сирии уничтожили беспилотник боевиков, который приблизился к базе Хмеймим

 Верховный лидер Ирана призвал к справедливым действиям против экономической войны

Верховный лидер Ирана призвал к справедливым действиям против экономической войны
ФСО подала в суд на актера Леонида Ярмольника

ФСО подала в суд на актера Леонида Ярмольника

 Матвиенко заявила об окончательной интеграции Крыма в правовое поле РФ

Матвиенко заявила об окончательной интеграции Крыма в правовое поле РФ
Москалькова попросила украинскую коллегу проверить состояние экипажа судна из РФ

Москалькова попросила украинскую коллегу проверить состояние экипажа судна из РФ

 Эксперт о причинах возможного ареста судна РФ на Украине: Попытка оправдать существование фейкового учреждения

Эксперт о причинах возможного ареста судна РФ на Украине: Попытка оправдать существование фейкового учреждения
В Сирии уничтожили беспилотник боевиков, который приблизился к базе Хмеймим

В Сирии уничтожили беспилотник боевиков, который приблизился к базе Хмеймим

 Верховный лидер Ирана призвал к справедливым действиям против экономической войны

Верховный лидер Ирана призвал к справедливым действиям против экономической войны
21:14   11 Августа 2018
Весь мир

В Бухаресте проходит новый митинг против правительства

В Бухаресте проходит новый митинг против правительства

Антиправительственный митинг вновь проходит в столице Румынии, городе Бухарест. Власти перекрыли транспортное движение вокруг центральной площади. Об этом в субботу сообщило  агентство Agerpres.

По данным СМИ, на площади победы находятся около пяти тысяч человек. У протестующих флаги разных западных стран, в том числе США и Великобритании. За порядком на митинге следят жандармы, также присутствует полиция и скорая помощь. Транспортное движение на улицах рядом с площадью также перекрыто. У протестующих с собой вувузелы и барабаны, однако атмосфера на площади царит более спокойна, чем вчера, отметило агенство. На официальной странице мероприятия в Facebook говорится, что протестующие в 21:00 исполнят гимн, а затем при каждом нападении жандармов будут садиться на землю.

В результаты массовой акции протеста, прошедшей  в Бухаресте накануне, пострадали 450 человек, 70 из них госпитализировали.  Митингующие требовали от властей роспуска парламента, досрочных выборов, социальных реформ. При этом они не призывали к радикальной деятельности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#митинг #румыния #весь мир #бухарест
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...