В Бухаресте проходит новый митинг против правительства

Антиправительственный митинг вновь проходит в столице Румынии, городе Бухарест. Власти перекрыли транспортное движение вокруг центральной площади. Об этом в субботу сообщило агентство Agerpres.

По данным СМИ, на площади победы находятся около пяти тысяч человек. У протестующих флаги разных западных стран, в том числе США и Великобритании. За порядком на митинге следят жандармы, также присутствует полиция и скорая помощь. Транспортное движение на улицах рядом с площадью также перекрыто. У протестующих с собой вувузелы и барабаны, однако атмосфера на площади царит более спокойна, чем вчера, отметило агенство. На официальной странице мероприятия в Facebook говорится, что протестующие в 21:00 исполнят гимн, а затем при каждом нападении жандармов будут садиться на землю.

В результаты массовой акции протеста, прошедшей в Бухаресте накануне, пострадали 450 человек, 70 из них госпитализировали. Митингующие требовали от властей роспуска парламента, досрочных выборов, социальных реформ. При этом они не призывали к радикальной деятельности.