Экс-помощница Трампа рассказала, что он однажды съел важную записку

Экс-помощница главы США Дональда Трампа Омароса Манигол-Ньюман в своей новой книге воспоминаний написала, что как-то раз увидела, что Трамп прожевал и проглотил секретный документ.

Об этом сообщает сообщает издание Washington Post, располагающее отрывками из книги. Манигол-Ньюман в книге уточняет, что это произошло в 2017 году после встречи Трампа с его экс-адвокатом Майклом Коэном в Овальном кабинете Белого дома. Издание отмечает, что в Белом доме опровергают заявления автора книги.

Книга «Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа» появится в продаже в США 14 августа. В интервью СМИ Манигол-Ньюман рассказала, что опишет в книге многие вещи в администрации президента, которые ее «расстраивали». Некоторые высказывания бывшей помощницы американского главы вызвали у журналистов подозрения, что она тайно записывала Трампа на диктофон.

Манигол-Ньюман работала помощником президента и директора по коммуникациям в офисе Белого дома по связям с населением. Она являлась единственной афроамериканкой в резиденции президента США. Некоторые СМИ сообщали, что она уволилась из Белого дома со скандалом из-за разногласий с руководителем аппарата сотрудников Джоном Келли.