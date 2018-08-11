Турция перейдет на расчеты в нацвалюте с партнерами

Турция собирается перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, такими как КНР, РФ, Иран и Украина.

Об этом рассказал президент страны Тайип Эрдоган. Отмечается, что решение принято на фоне кризиса в отношениях Анкары и Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп накануне сообщил о том, что санкционировал в два раза повысить пошлины на турецкие алюминий (20%) и сталь (50%). Такое решение главы Белого дома спровоцировало очередное падение турецкой лиры до исторического минимума. Она рухнула до 6,62 единицы за один доллар, потеряв буквально в течении суток почти 20% своей стоимости.