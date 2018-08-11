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 Подозреваемого в убийстве пропавшей девушки арестовали в Нижнем Новгороде

Подозреваемого в убийстве пропавшей девушки арестовали в Нижнем Новгороде
Москалькова попросила украинскую коллегу проверить состояние экипажа судна из РФ

Москалькова попросила украинскую коллегу проверить состояние экипажа судна из РФ

 Эксперт о причинах возможного ареста судна РФ на Украине: Попытка оправдать существование фейкового учреждения

Эксперт о причинах возможного ареста судна РФ на Украине: Попытка оправдать существование фейкового учреждения
Экс-помощница Трампа рассказала, что он однажды съел важную записку

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 На Окинаве 70 тысяч человек вышли на протест против авибазы США

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19:57   11 Августа 2018
Весь мир

Турция перейдет на расчеты в нацвалюте с партнерами

Турция перейдет на расчеты в нацвалюте с партнерами

Турция собирается перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, такими как КНР, РФ, Иран и Украина.

Об этом рассказал президент страны Тайип Эрдоган. Отмечается, что решение принято на фоне кризиса в отношениях Анкары и Вашингтона. 

Президент США Дональд Трамп накануне сообщил о том, что санкционировал в два раза повысить пошлины на турецкие алюминий (20%) и сталь (50%). Такое решение главы Белого дома спровоцировало очередное падение турецкой лиры до исторического минимума. Она рухнула до 6,62 единицы за один доллар, потеряв буквально в течении суток почти 20% своей стоимости.

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Автор: Алла Ларионова
#турция #эрдоган #валюта
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