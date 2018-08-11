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 На Окинаве 70 тысяч человек вышли на протест против авибазы США

На Окинаве 70 тысяч человек вышли на протест против авибазы США
19:58   11 Августа 2018
Весь мир

На Окинаве 70 тысяч человек вышли на протест против авибазы США

На Окинаве 70 тысяч человек вышли на протест против авибазы США

На острове Окинава около 70 тысяч человек вышли на масштабную акцию протеста против переноса аэродрома американской военной базы в другое место внутри префектуры. Об этом сообщает издание Japan Times.

Ранее власти Японии объявили о решении перенести авиабазу «Футэмма» из одной части префектуры в другую. Митингующие высказываются за вывод американских военнослужащих с острова.

В начале акции протестующие почтили минутой молчания память умершего губернатора префектуры Такэси Онаги, скончавшегося 8 августа от онкологического заболевания. Онага много лет боролся за вывод военной базы США с территории острова, вопреки решениям правительства страны.

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Автор: Арсений Аскольский
#япония #протест #весь мир #окинава #базы сша
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