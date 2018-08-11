На Окинаве 70 тысяч человек вышли на протест против авибазы США

На острове Окинава около 70 тысяч человек вышли на масштабную акцию протеста против переноса аэродрома американской военной базы в другое место внутри префектуры. Об этом сообщает издание Japan Times.

Ранее власти Японии объявили о решении перенести авиабазу «Футэмма» из одной части префектуры в другую. Митингующие высказываются за вывод американских военнослужащих с острова.

В начале акции протестующие почтили минутой молчания память умершего губернатора префектуры Такэси Онаги, скончавшегося 8 августа от онкологического заболевания. Онага много лет боролся за вывод военной базы США с территории острова, вопреки решениям правительства страны.