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19:37   11 Августа 2018
Россия

Подозреваемого в убийстве пропавшей девушки арестовали в Нижнем Новгороде

Подозреваемого в убийстве пропавшей девушки арестовали в Нижнем Новгороде

Арестован житель Нижнего Новгорода, который подозревается в убийстве и инсценировке похищения девушки.

Об этом сообщает районная прокуратура города. 

По факту пропажи 23-летней девушки 6 августа региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье «убийство». Вскоре удалось выяснить, что пропавшая оказалась жертвой преступления. В связи с инцидентом задержан подозреваемый 33-летний знакомый погибшей. Тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили в подвале дома, где проживал арестованный.

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Автор: Алла Ларионова
#убийство #девушка #нижний новгород
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