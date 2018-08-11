Подозреваемого в убийстве пропавшей девушки арестовали в Нижнем Новгороде

Арестован житель Нижнего Новгорода, который подозревается в убийстве и инсценировке похищения девушки.

Об этом сообщает районная прокуратура города.

По факту пропажи 23-летней девушки 6 августа региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье «убийство». Вскоре удалось выяснить, что пропавшая оказалась жертвой преступления. В связи с инцидентом задержан подозреваемый 33-летний знакомый погибшей. Тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили в подвале дома, где проживал арестованный.