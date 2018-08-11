Глава японской делегации расскажет на родине правду о Крыме

Глава делегации из Японии, председатель патриотической неправительственной организации «Иссуй-Кай» Мицухиро Кимура сообщил, что намерен донести до японцев правду о крымских событиях.

Он отметил, что прошедший на полуострове референдум толкуется сейчас несколько под другим углом. Посетившая Ялту японская партия ставит перед собой задачу рассказать на родине правду о Крыме. Кимура подчеркнул, что именно желание получить объективные факты о событиях в Крыму мотивировало его нанести визит на полуостров.

В состав делегации, прибывшей в Ялту с культурным визитом, вошли известные музыканты Японии. Они сыграют на праздничном мероприятии в честь дня города, который отмечается во вторую субботу августа. В текущем году эта дата — 11 августа. Председатель делегации пожелал городу процветания и выразил надежду, что японские туристы станут чаще посещать ялтинские курорты.

Полуостров стал частью России 18 марта 2014 года по итогам референдума. Большинство жителей высказались за то, чтобы Крым вновь воссоединился с Россией.