Москалькова попросила украинскую коллегу проверить состояние экипажа судна из РФ

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к своей украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой проверить состояние экипажа задержанного на Украине судна из России «Механик Погодин» и при необходимости оказать им помощь.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Москальковой Алексея Зловедова. Представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин рассказал, что СБУ планирует взять под арест зашедшее в Херсон российское судно «Механик Погодин», принадлежащее находящейся под санкциями Киева организации из России. Бабин уточнил, что решение об аресте судна пока не принято. Уполномоченный по правам человека в России также попросила оказать ей возможность связаться с капитаном или старшим помощником капитана. В случае согласия Украины Москалькова посетит моряков в порту Херсона.