В Эстонии не могут найти запущенную испанским истребителем ракету

Эстонские военнослужащие после тщательной проверки предполагаемого места падения ракеты, случайно выпущенной во вторник испанским истребителем, не смогли найти ни ракету, ни ее фрагменты.

Об этом сообщила в субботу пресс-служба эстонских Сил обороны. Отмечается, что поиски ракеты были прекращены.

Напомним, истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 во вторник случайно выпустил боевую ракету класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM, пролетевшую 80 километров. Вероятнее, упала в безлюдном болотистом лесном массиве в районе Йыэкюла рядом с заповедником Эндла. Никто не пострадал.