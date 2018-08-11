Меркель: ЕС необходима справедливая система распределения мигрантов

Евросоюзу нужно разработать справедливую систему распределения мигрантов вне зависимости от их местоположения. Об заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной конференции с испанским премьером Педро Санчесом.

Меркель считает, что дублинская система нуждается в улучшении. Теоретически, в Германию не имеют права приезжать мигранты, прибывшие в Испанию. Однако на деле это не соответствует действительности. Канцлер уверена, что все европейские страны должны вместе способствовать возвращение тех людей, которые не могут оставаться территории Европы. Она напомнила, что уже есть договоренности с Ливией и Турцией, ведутся переговоры с Тунисом и Марокко. Кроме того, планируется диалог с Алжиром и Сенегалом.

Она назвала миграционную проблему общей для всего Евросоюза. Мигрантов следует справедливо распределить между странами, уверена канцлер.