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 Количество жертв пожара в Греции возросло до 94 человек

Количество жертв пожара в Греции возросло до 94 человек
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 Японская делегация прибыла в Крым с культурным визитом

Японская делегация прибыла в Крым с культурным визитом

Москалькова попросила украинскую коллегу проверить состояние экипажа судна из РФ

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 Эксперт о причинах возможного ареста судна РФ на Украине: Попытка оправдать существование фейкового учреждения

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 Количество жертв пожара в Греции возросло до 94 человек

Количество жертв пожара в Греции возросло до 94 человек
18:32   11 Августа 2018
Весь мир

Количество жертв пожара в Греции возросло до 94 человек

Количество жертв пожара в Греции возросло до 94 человек

количество погибших в результате пожаров в Греции увеличилось в субботу до 94 человек - в больнице скончалась 57-летняя женщина, ранее получившая серьезные ожоги.

Об этом сообщила греческая сообщила пожарная служба. Отмечается, что всего в больницах скончались уже 11 человек, которые пострадали в результате время пожара. Идентифицированы тела 82 погибших. кроме того, пока есть неидентифицированных тела, которые еще никто не затребовал.

Напомним, в Греции полыхает несколько крупных пожаров, в основном в Аттике. Их тушение затруднено 40-градусной жарой и сильным ветром.

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Автор: Алла Ларионова
#пожар #происшествия #греция
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