Количество жертв пожара в Греции возросло до 94 человек

количество погибших в результате пожаров в Греции увеличилось в субботу до 94 человек - в больнице скончалась 57-летняя женщина, ранее получившая серьезные ожоги.

Об этом сообщила греческая сообщила пожарная служба. Отмечается, что всего в больницах скончались уже 11 человек, которые пострадали в результате время пожара. Идентифицированы тела 82 погибших. кроме того, пока есть неидентифицированных тела, которые еще никто не затребовал.

Напомним, в Греции полыхает несколько крупных пожаров, в основном в Аттике. Их тушение затруднено 40-градусной жарой и сильным ветром.