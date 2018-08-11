Глава Румынии уверен, что за беспорядки несет ответственность глава МВД

Президент Румынии Клаус Йоханнис требует, чтобы глава МВД страны Кармен Дан взяла на себя ответственность за беспорядки во время митинга в пятницу.

Он также счел действия жандармов в ходе протестов «необъяснимыми». Об этом сообщает в субботу пресс-служба главы Румынии. По словам политика, неизвестно, почему жандармерия не изолировала и не задержала провокаторов, позволив шествию развиваться в «драматических масштабах».

Йоханнис подчеркнул, что о намечающемся митинге было известно еще в июне, а значит у правоохранителей было достаточно времени, чтобы подготовиться.