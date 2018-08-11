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Глава японской делегации расскажет на родине правду о Крыме

Глава японской делегации расскажет на родине правду о Крыме

 Японская делегация прибыла в Крым с культурным визитом

Японская делегация прибыла в Крым с культурным визитом

Москалькова попросила украинскую коллегу проверить состояние экипажа судна из РФ

Москалькова попросила украинскую коллегу проверить состояние экипажа судна из РФ

 Эксперт о причинах возможного ареста судна РФ на Украине: Попытка оправдать существование фейкового учреждения

Эксперт о причинах возможного ареста судна РФ на Украине: Попытка оправдать существование фейкового учреждения
В Эстонии не могут найти запущенную испанским истребителем ракету

В Эстонии не могут найти запущенную испанским истребителем ракету

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Количество жертв пожара в Греции возросло до 94 человек
17:40   11 Августа 2018
Весь мир

Глава Румынии уверен, что за беспорядки несет ответственность глава МВД

Глава Румынии уверен, что за беспорядки несет ответственность глава МВД

Президент Румынии Клаус Йоханнис требует, чтобы глава МВД страны Кармен Дан взяла на себя ответственность за беспорядки во время митинга в пятницу.

Он также счел действия жандармов в ходе протестов «необъяснимыми». Об этом сообщает в субботу пресс-служба главы Румынии. По словам политика, неизвестно, почему жандармерия не изолировала и не задержала провокаторов, позволив шествию развиваться в «драматических масштабах».

Йоханнис подчеркнул, что о намечающемся митинге было известно еще в июне, а значит у правоохранителей было достаточно времени, чтобы подготовиться.

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Автор: Алла Ларионова
#политика #мвд #румыния #беспорядки
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