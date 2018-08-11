Японская делегация прибыла в Крым с культурным визитом

Делегация из Японии приехала в Крым с культурным визитом. Об этом сообщил глава делегации, председатель неправительственной патриотической организации «Иссуй-Кай» Мицухиро Кимура.

Кимура в беседе с ялтинскими властями рассказал, что посещает Крым уже десятый раз. .В состав делегации вошли известные музыканты Японии. Один из них играет на традиционной бамбуковой флейте сякухати, а другой исполняет современную музыку — рок. Лидер японской партии подчеркнул, что делегация прибыла по приглашению властей Ялты. Во время визита музыканты сыграют на праздничном мероприятии в честь дня города, который отмечается во вторую субботу августа. В текущем году эта дата — 11 августа.

Кимура пожелал Ялте процветания и благополучия, выразив надежду, что отношения между Японией и Ялтой будут развиваться и дальше. Также он понадеялся, что жители Японии начнут чаще посещать курорты Крыма. Глава ялтинской администрации Алексей Челпанов поблагодарил японских гостей за визит в Крым.

Мицухиро Кимура в составе общественно-политической организации «Иссуйкай» наблюдал за ходом выборов в Крыму.