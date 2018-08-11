Германия выразила желание снять санкции, связанные с ситуацией на Украине

Глава правительства Нижней Саксонии Штефан Вайль заявил о желании снять санкции, введенные РФ и Западом в связи с украинским конфликтом, в рамках интенсивной политики диалога. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик в субботу участвовал в мероприятии, которое было посвящено перспективам германо-российских отношений. Вейл отметил, что не видит прогресса во взаимоотношениях стран с момента введения взаимных санкций. Он выразил надежду, что после снятия санкций получится выстроить стабильные и демократические отношения с Украиной. Премьер-министр заключил, что интерес в этом должен быть как у России, так и у Запада, но прежде всего — со стороны самой Украины.