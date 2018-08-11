Германия выразила желание снять санкции, связанные с ситуацией на Украине

Мы в соц.сетях:
Никогда: Крым ответил на слова Порошенко об украинском флаге над Ялтой

Никогда: Крым ответил на слова Порошенко об украинском флаге над Ялтой

 Корабли Северного флота зашли в акваторию Средиземного моря

Корабли Северного флота зашли в акваторию Средиземного моря
Эксперт о причинах возможного ареста судна РФ на Украине: Попытка оправдать существование фейкового учреждения

Эксперт о причинах возможного ареста судна РФ на Украине: Попытка оправдать существование фейкового учреждения

 Речь о размещении военных баз США на Каспии не идет, заявил глава МИД Казахстана

Речь о размещении военных баз США на Каспии не идет, заявил глава МИД Казахстана
Глава Румынии уверен, что за беспорядки несет ответственность глава МВД

Глава Румынии уверен, что за беспорядки несет ответственность глава МВД

 Берлин сомневается в обоснованности антироссийских санкций со стороны США

Берлин сомневается в обоснованности антироссийских санкций со стороны США
Никогда: Крым ответил на слова Порошенко об украинском флаге над Ялтой

Никогда: Крым ответил на слова Порошенко об украинском флаге над Ялтой

 Корабли Северного флота зашли в акваторию Средиземного моря

Корабли Северного флота зашли в акваторию Средиземного моря
Эксперт о причинах возможного ареста судна РФ на Украине: Попытка оправдать существование фейкового учреждения

Эксперт о причинах возможного ареста судна РФ на Украине: Попытка оправдать существование фейкового учреждения

 Речь о размещении военных баз США на Каспии не идет, заявил глава МИД Казахстана

Речь о размещении военных баз США на Каспии не идет, заявил глава МИД Казахстана
Глава Румынии уверен, что за беспорядки несет ответственность глава МВД

Глава Румынии уверен, что за беспорядки несет ответственность глава МВД

 Берлин сомневается в обоснованности антироссийских санкций со стороны США

Берлин сомневается в обоснованности антироссийских санкций со стороны США
16:58   11 Августа 2018
Весь мир

Германия выразила желание снять санкции, связанные с ситуацией на Украине

Германия выразила желание снять санкции, связанные с ситуацией на Украине

Глава правительства Нижней Саксонии Штефан Вайль заявил о желании снять санкции, введенные РФ и Западом в связи с украинским конфликтом, в рамках интенсивной политики диалога. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик в субботу участвовал в мероприятии, которое было посвящено перспективам германо-российских отношений. Вейл отметил, что не видит прогресса во взаимоотношениях стран с момента введения взаимных санкций. Он выразил надежду, что после снятия санкций получится выстроить стабильные и демократические отношения с Украиной. Премьер-министр заключил, что интерес в этом должен быть как у России, так и у Запада, но прежде всего — со стороны самой Украины.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #украина #германия #санкции #политика #запад
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...