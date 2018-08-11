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16:35   11 Августа 2018
Весь мир

Эрдоган: Турция будет сопротивляться угрозам США

Эрдоган: Турция будет сопротивляться угрозам США

Турция будет противостоять угрозам США на фоне дела американского пастора Эндрю Брансона, приводит слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана агентство Анадолу. 

Эрдоган на митинге в городе Унье выразил сожаление, что власти США меняют своего союзника по НАТО на «какого-то пастора». Президент Турции заявил, что от страны невозможно добиться результата с помощью угроз.

Американский лидер Дональд Трамп в пятницу ссобщил, что узаконил повышение пошлины на алюминий и сталь из Турции в два раза  — до 20% и 50% соответственно. Это спровоцировало падение турецкой валюты  до исторического минимума. Лира упала до 6,62 за доллар, потеряв за сутки  20% собственной стоимости.

Турецко-американские отношения в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона. Власти Турции задержали его еще в 2016 году. На минувшей неделе Министерство финансов США ввело санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу. Их обвинили в нарушениях прав человека.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #турция #эрдоган #политика #весь мир
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