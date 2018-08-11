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16:07   11 Августа 2018
Россия

Никогда: Крым ответил на слова Порошенко об украинском флаге над Ялтой

Никогда: Крым ответил на слова Порошенко об украинском флаге над Ялтой

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс отреагировал на слова президента Украина Петра Порошенко о желании увидеть в день Ялты над городом украинский флаг. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик заявил, что власти Киева должны немедленно прекратить спекуляцию на тему российского статуса Крыма.

 «Украинский флаг никогда не поднимется над Ялтой или Крымом», — сказал Фикс.

Депутат также предложил Порошенко больше заниматься внутриукраинскими вопросами, не вмешиваясь в дела полуострова и всей России. Слова президента Украины также прокомментировал сенатор Алексей Пушко. Он напомнил о низком рейтинге президента и добавил, что ему остается лишь раздавать пустые обещания.

Полуостров стал частью России 18 марта 2014 года по итогам референдума. Большинство жителей высказались за то, чтобы Крым вновь воссоединился с Россией. Москва неоднократно замечала, что крымские жители приняли решение о присоединении в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #порошенко #украина #крым #ялта
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