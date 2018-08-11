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 Премьер Румынии Дэнчилэ осудила насилие на пятничном митинге

Премьер Румынии Дэнчилэ осудила насилие на пятничном митинге
15:26   11 Августа 2018
Весь мир

Премьер Румынии Дэнчилэ осудила насилие на пятничном митинге

Премьер Румынии Дэнчилэ осудила насилие на пятничном митинге

В субботу пресс-служба правительства Румынии опубликовала сообщение главы Кабмина Виорики Дэнчилэ.

В текст отмечается, что премьер осуждает применение силы со стороны «групп организованных лиц». Эти люди напали на сотрудников правоохранительных органов и нанесли ущерб общественному имуществу. По версии министра, зачинщики сделали это, чтобы развязать конфликт между полицией и участниками мирной демонстрации.

Дэнчилэ потребовала полный отчет от Румынской службы информации о готовивших акты насилия. Министр хочет знать, как в этой ситуации действовали учреждения, которые дают информацию о планах использовать акцию протеста в собственных целях.

Премьер-министр подчеркнула, что уважает право граждан на свободу самовыражения. Его не должны конфисковать политики или лица, цели которых — дестабилизация в обществе.

В минувшую пятницу на площади Виктории, Бухарест, прошла акция против правительства. Инициатором стали граждане Румынии,  работающие в других странах.

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Автор: Павел Никифоров
#политика #румыния #весь мир #протесты в румынии
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