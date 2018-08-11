В Совфеде рассказали об ответных мерах на антироссийские санкции

Москва должна готовить не менее жесткий ответ на антироссийские санкции, предусматривающий прекращение сотрудничества в космическом пространстве, самолетостроении, продаже ракетных двигателей РД-180.

Кроме того, необходимо вводить постепенный отказ от долларов, уделяя внимание национальной валюте. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сенатора, ветерана Службы внешней разведки Игоря Морозова. Морозов уверен, что улучшения российско-американских отношений в ближайшем будущем не привидится, что лишний раз подтверждают заявления США. Именно поэтому РФ необходимо готовить ответные жесткие меры, уверен сенатор.

Ранее РИА Новости со ссылкой на представителя Совета по национальной безопасности Белого дома, сообщали, что американские власти осуждают использование Россией химического оружия, назвав атаку против Скрипалей «безрассудной». Это первое заявление США по новым антироссийским санкциям. Морозов отметил, что для Центробанка РФ это будет «очень серьезный тест, с которым он справится».

Администрация США 8 августа сообщила о новых антироссийских санкциях из-за якобы использования страной химического оружия в городе Солсбери в Великобритании. В основу санкционированного пакета лег закон США о контроле за химическим и биологическим оружием, принятый еще в 1991 году. Америка уже использовала его в марте 2018 года, введя санкции против Северной Кореи за использование химоружия при убийстве Ким Чен Нама, брата президента КНДР Ким Чен Ына.

В английском городе Солсбери 4 марта, по утверждениям британских властей, отравлили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Этот инцидент послужил толчком для серьезного международного скандала. Великобритания уверена, что к отравлению Скрипалей Новичком причастна РФ, Москва это отрицает. США ответ на этот выслали из страны 60 российских дипломатов. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что связь новых санкций с происшествием в Солсбери неприемлема и незаконна.