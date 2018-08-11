Корабли Северного флота зашли в акваторию Средиземного моря

Отряд боевых кораблей Северного флота (СФ) зашел в Средиземное море. Об этом в субботу сообщила пресс-служба СФ.

Проход пролива, самая узкая часть которого составляет 14 километров, корабли выполняли в темное время суток. Экипажи кораблей продолжали плановую боевою подготовку и во время захода а акваторию моря. В частности, в водах Атлантического океана экипаж «Североморска» отработал противолодочные задачи, используя при этом вертолет Ка-27, а экипаж «Маршала Устинова» провел тренировки расчетов противовоздушной обороны, в ходе чего осуществлялась проверка готовности членов экипажа к применению оружия и технических средств.