В Албании арестовали убийцу восьми человек

Правоохранительные органы Албании в субботу утром поймали мужчину, который убил восемь родственников. Об этом сообщает албанский телеканал Top Channel.

Хладнокровное убийство преступник совершил в пятницу в деревне Ресулай, примерно на 100 километров южнее столицы Тираны. 24-летний Ридван Зикай (Ridvan Zykaj) лишил жизни в том числе двоих детей в возрасте 14 и 6 лет. После совершения преступления мужчина ударился в бега, при этом он выходил на связь в соцсеть Facebook, обижаясь на обвинения. Задержанного обнаружили через несколько часов в окрестностях деревни, где было совершено убийство. СМИ сообщают, что преступник не имел психических заболеваний, но был известен как наркоман.

Инцидент случился после деревенского праздника. Предположительно, причиной убийства послужили имущественные споры, в результате которых Зикай расстрелял своего двоюродного деда, его семью и еще одну семью родственников с помощью автомата Калашникова. Убийце, скорее всего, вынесут пожизненный приговор. Этот случай — крупнейшее массовое убийство в Албании с 1990-х годов, совершенное одним человеком.