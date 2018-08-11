США потеряют Турцию как союзника, заявили в Анкаре

Представитель турецкого лидера Ибрагим Калын уверен, что Вашингтон потеряет Анкару как союзника. Такое мнение он выразил в колонке для газеты Daily Sabah.

Вся Турция выступает против американской политики. Белый дом не учитывает потребности арабской страны в области обеспечения нацбезопасности. Угрозы и санкции в турецкую сторону не принесут результата, а только усилят решимость Анкары, подчеркнул Калын. В этой ситуации США станут еще более изолированными, но уже не только от Турции, но и от всего сообщества.

Вашингтон, по мнению представителя президента, подорвал доверие и не является надежным союзником. Калын считает, что США выступили в экономическую войну с крупными государства, в частности, Китаем и Россией и даже с НАТО. Причины в этом кроются во внутриполитической ситуации в Штатах.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган опубликовал собственную статью, где подчеркнул, что Турция найдет новых партнеров и союзников, если США не изменит курс.