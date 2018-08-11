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СМИ: Думский депутат Коровников скончался в результате тяжелой болезни
Эксперт о причинах возможного ареста судна РФ на Украине: Попытка оправдать существование фейкового учреждения

Эксперт о причинах возможного ареста судна РФ на Украине: Попытка оправдать существование фейкового учреждения

 Речь о размещении военных баз США на Каспии не идет, заявил глава МИД Казахстана

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В Совфеде рассказали об ответных мерах на антироссийские санкции

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14:49   11 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Эксперт о причинах возможного ареста судна РФ на Украине: Попытка оправдать существование фейкового учреждения

Эксперт о причинах возможного ареста судна РФ на Украине: Попытка оправдать существование фейкового учреждения

Глава фейкового учреждения, которое создали при президенте Украины для управления Крымом, создает видимость активности и доказывать свою необходимость за счет истории с возможным арестом судна «Механик Погодин» в порту Херсона.

Об этом рассказал политолог Владимир Джаралла «Экономике сегодня». 

Кроме того, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько отметил, что лучше дождаться от украинских властей каких-либо конкретных действий и решений. Он подчеркнул, что на самом деле большинство моряков Украины, по крайней мере в Азовской акватории, и хорошо помнят инцидент с «Нордом», так как их движение тогда оказалось осложнено. Вряд ли им хочется усугублять положение, отметил Безпалько.

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Автор: Олег Королев
#украина #политика #азовское море
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