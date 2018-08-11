Эксперт о причинах возможного ареста судна РФ на Украине: Попытка оправдать существование фейкового учреждения

Глава фейкового учреждения, которое создали при президенте Украины для управления Крымом, создает видимость активности и доказывать свою необходимость за счет истории с возможным арестом судна «Механик Погодин» в порту Херсона.

Об этом рассказал политолог Владимир Джаралла «Экономике сегодня».

Кроме того, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько отметил, что лучше дождаться от украинских властей каких-либо конкретных действий и решений. Он подчеркнул, что на самом деле большинство моряков Украины, по крайней мере в Азовской акватории, и хорошо помнят инцидент с «Нордом», так как их движение тогда оказалось осложнено. Вряд ли им хочется усугублять положение, отметил Безпалько.