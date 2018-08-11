В пяти городах Израиля хотят отменить запрет на работу магазинов по субботам

Муниципальное управление пяти израильских городов заявило о своем несогласии с введенной на этой неделе министерством внутренних дел блокировкой местных законов о работе торговых площадок по субботам.

Муниципалитет города Ришон ле-Цион заявил, что готов бороться за права своих жителей. Муниципальное управление этого города первое в стране приняло закон, позволяющий торговым точкам на центральных улицах и в промышленных районах работать по субботам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена горсовета Михаила Райфа. Он рассказ, что к таким мерам депутатов подстегнули происшествия в соседнем городе Ашдоде, где конфликт вылился в противостояние между «русскими репатриантами» и религиозными израильтянами. Городской совет Ришон ле-Циона единогласно одобрил принятие закона, которые отражает интересы многих жителей. Райф добавил, что министр МВД вряд ли сможет отменить решение муниципалитета. Он признался, что члены горсовета испытывали давление со стороны религиозной части Израиля, но по результатам переговоров с общиной согласия все-таки достигли. Ральф подчеркнул, что магазины по выходным посещают не «русские репатрианты», но коренные светские жители страны, которые работают в течение недели.