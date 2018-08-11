Мы в соц.сетях:
СМИ: Думский депутат Коровников скончался в результате тяжелой болезни

СМИ: Думский депутат Коровников скончался в результате тяжелой болезни

 Из-за смерти водителя за рулем в Подмосковье перевернулся микроавтобус с детьми

Из-за смерти водителя за рулем в Подмосковье перевернулся микроавтобус с детьми
Речь о размещении военных баз США на Каспии не идет, заявил глава МИД Казахстана

Речь о размещении военных баз США на Каспии не идет, заявил глава МИД Казахстана

 Порошенко надеется, что в день Ялты над городом поднимут флаг Украины

Порошенко надеется, что в день Ялты над городом поднимут флаг Украины
В пяти городах Израиля хотят отменить запрет на работу магазинов по субботам

В пяти городах Израиля хотят отменить запрет на работу магазинов по субботам

 Глава Верхней Саксонии: Антироссийские санкции — не замена диалогу

Глава Верхней Саксонии: Антироссийские санкции — не замена диалогу
СМИ: Думский депутат Коровников скончался в результате тяжелой болезни

СМИ: Думский депутат Коровников скончался в результате тяжелой болезни

 Из-за смерти водителя за рулем в Подмосковье перевернулся микроавтобус с детьми

Из-за смерти водителя за рулем в Подмосковье перевернулся микроавтобус с детьми
Речь о размещении военных баз США на Каспии не идет, заявил глава МИД Казахстана

Речь о размещении военных баз США на Каспии не идет, заявил глава МИД Казахстана

 Порошенко надеется, что в день Ялты над городом поднимут флаг Украины

Порошенко надеется, что в день Ялты над городом поднимут флаг Украины
В пяти городах Израиля хотят отменить запрет на работу магазинов по субботам

В пяти городах Израиля хотят отменить запрет на работу магазинов по субботам

 Глава Верхней Саксонии: Антироссийские санкции — не замена диалогу

Глава Верхней Саксонии: Антироссийские санкции — не замена диалогу
13:27   11 Августа 2018
Россия

Пожар под Валенсией удалось взять под контроль

Пожар под Валенсией удалось взять под контроль

Экстренные службы женералитета испанской Валенсии взяли под контроль лесной пожар, в течении пяти суток уничтоживший три тысяч гектаров в семи муниципальных районах.

Как сообщает издание Mund, контроль над пожаром, который вспыхнул из-за удара молнии, установили после улучшения похолодания и осадков в регионе.

Пожар затронул семь муниципалитетов, в двух из которых объявили режим ЧС. Около 2,6 местных жителей пришлось эвакуировать, однако многие уже смогли вернуться в свои дома. Ущерб нанесен примерно 40 жилым постройкам в разных районах населенного пункта Гандия.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#пожар #происшествия #испания
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...