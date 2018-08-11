Пожар под Валенсией удалось взять под контроль

Экстренные службы женералитета испанской Валенсии взяли под контроль лесной пожар, в течении пяти суток уничтоживший три тысяч гектаров в семи муниципальных районах.

Как сообщает издание Mund, контроль над пожаром, который вспыхнул из-за удара молнии, установили после улучшения похолодания и осадков в регионе.

Пожар затронул семь муниципалитетов, в двух из которых объявили режим ЧС. Около 2,6 местных жителей пришлось эвакуировать, однако многие уже смогли вернуться в свои дома. Ущерб нанесен примерно 40 жилым постройкам в разных районах населенного пункта Гандия.