Постоянное введение санкций в отношении РФ не станет альтернативой диалогу между странами, который поддерживают большинство немцев.

Об этом заявил глава Нижней Саксонии Штефан Вайль, выступая в субботу на форуме, посвященному перспективам германо-российских отношений. Одновременно три немецких политика призвали правительство Германии к диалогу с Россией. Вайль уверен, что взаимные наказания и штрафы не способствуют улучшению отношений между странами. По результатам опросов, большая часть немцев выступают за сотрудничество и конструктивный диалог с Россией, добавил политик. Он считает, что потенциал германо-российских отношений в плане экономики далеко не реализован.

Отношения России и Запада значительно ухудшились из-за происшествий на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот. Вопросы возникли вокруг Крыма, который был присоединен к РФ в результате референдума, а также инцидента в британском Солсбери, где отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Страны Запада вменяют России вмешательства в украинские дела, отравление Скрипалей. В результате этого США и ЕС ввели антироссийские санкции и выслали дипломатов. Москва много раз отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать на языке запретов непродуктивно. Последнее время на Западе начали звучать мнения о необходимости отмены санкций против России.