НАСА перенесло запуск зонда для исследования Солнца на воскресенье

Изначально планировалось, что запуск автоматической станции Parker Solar Probe пройдет в субботу.

В день запуска специалисты решил отменить старт. Причин они пока не назвали. Повторную попытку техники предпримут в воскресенье утром, 12 августа.

Старт пройдет с мыса Канаверал во Флориде. Зонд понесет ракета-носитель Delta IV.