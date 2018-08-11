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СМИ: Думский депутат Коровников скончался в результате тяжелой болезни

 Из-за смерти водителя за рулем в Подмосковье перевернулся микроавтобус с детьми

Из-за смерти водителя за рулем в Подмосковье перевернулся микроавтобус с детьми
Речь о размещении военных баз США на Каспии не идет, заявил глава МИД Казахстана

Речь о размещении военных баз США на Каспии не идет, заявил глава МИД Казахстана

 Порошенко надеется, что в день Ялты над городом поднимут флаг Украины

Порошенко надеется, что в день Ялты над городом поднимут флаг Украины
В пяти городах Израиля хотят отменить запрет на работу магазинов по субботам

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13:01   11 Августа 2018
Весь мир

НАСА перенесло запуск зонда для исследования Солнца на воскресенье

НАСА перенесло запуск зонда для исследования Солнца на воскресенье

Изначально планировалось, что запуск автоматической станции Parker Solar Probe пройдет в субботу.

В день запуска специалисты решил отменить старт. Причин они пока не назвали. Повторную попытку техники предпримут в воскресенье утром, 12 августа.

Старт пройдет с мыса Канаверал во Флориде. Зонд понесет ракета-носитель Delta IV.

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Автор: Павел Никифоров
#сша #общество #весь мир #наса #исследование солнца
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