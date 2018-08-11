НАСА перенесло запуск зонда для исследования Солнца на воскресенье
Изначально планировалось, что запуск автоматической станции Parker Solar Probe пройдет в субботу.
В день запуска специалисты решил отменить старт. Причин они пока не назвали. Повторную попытку техники предпримут в воскресенье утром, 12 августа.
Старт пройдет с мыса Канаверал во Флориде. Зонд понесет ракета-носитель Delta IV.
This morning's launch of a @ulalaunch #DeltaIV Heavy rocket carrying the #ParkerSolarProbe spacecraft was scrubbed. The launch is planned for Sunday, Aug. 12. Details: https://t.co/0BhSpVA9oZ pic.twitter.com/QQWZv2gKo0— NASA (@NASA) August 11, 2018