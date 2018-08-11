Палестинец в Газе скончался в результате столкновения с израильскими военными

Палестинец погиб от ран, полученных накануне в стычках с израильскими военными силами на границах сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря местного Минздрава Ашраф аль-Кидра.

Медики доложили, что 40-летний мужчина — третий пострадавший в результате пятничных столкновений и 167-ой житель Газы, убитый с начала «Великого марша возвращения». Так называют ряд акций протеста, продолжающихся с 30 марта.

Военнослужащие признают применение спецсредств и оружия против протестующих, которые стремились сломать пограничные заграждения. Палестинцы прорывались на израильскую часть, кидались в солдат бутылками с горючей смесью и самодельными взрывными устройствами.