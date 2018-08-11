«Роскосмос» заявил Анголе, что новый спутник изготовят в срок

Роскосмос заверил Анголу, что новый спутник Angosat-2 изготовят и запустят в срок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс службу госкорпорации.

В апреле РКК «Энергия» признала, что спутник связи Angosat-1, построенный для Анголы и запущенный в конце 2017 года, утерян. Известно, что связь со спутником пропала сразу же после запуска. Взамен утерянного аппарата связи РФ обещала изготовить новый за свой счет. В пресс-службе сообщили, что в ходе переговоров главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина с министром связи и информационных технологий Анголы Жозе Карвалью да Роша обсуждались различные проблемы. В частности, речь шла о формированием базы для двустороннего сотрудничества в области освоения космоса в мирных целях. Ранее стало известно, что Angosat-2 планируют запустить в течение 30 месяцев с момента признания 24 апреля 2018 утери первого спутника.

Предыдущий аппарат связи, произведенный РКК «Энергия» вышел из строя в 2015 году. Им являлся ИЗС для дистанционного зондирования Земли EgyptSat-2, созданный для Египта. Космический аппарат повредился из-за отказа бортового компьютера. Это произошло меньше, чем через год после запуска, ИВЗ управляли египетские специалисты. На данный момент РКК «Энергия» строит спутник ему на замену.