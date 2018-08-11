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 Путин: Развитие спорта является одной из главных задач государства

Путин: Развитие спорта является одной из главных задач государства
Речь о размещении военных баз США на Каспии не идет, заявил глава МИД Казахстана

Речь о размещении военных баз США на Каспии не идет, заявил глава МИД Казахстана

 Порошенко надеется, что в день Ялты над городом поднимут флаг Украины

Порошенко надеется, что в день Ялты над городом поднимут флаг Украины
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11:59   11 Августа 2018
Весь мир

СМИ: Япония готова организовать встречу Абэ и Цзиньпина на ВЭФ

СМИ: Япония готова организовать встречу Абэ и Цзиньпина на ВЭФ

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет с 11 по 13 сентября, пишет агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве.

Токио хочет воспользоваться юбилеем заключения мирного договора между Японией и Китаем. Страна намерена наладить отношения с Пекином и свести на минимум конфронтацию.

Одной из тем обсуждения может стать визит японского премьера Синдзо Абэ в Пекин в октябре. Ответный визит председателя КНР Си Цзиньпина состоится в 2019 году.

Ранее российский лидер Владимир Путин предложил китайскому коллеге стать главным гостем ВЭФ.

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Автор: Павел Никифоров
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