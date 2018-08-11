Иран и США не встретятся в ГА ООН — Зариф

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что встреч между представителями Ирана и США на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН не будет, сообщает агентство Тасним. ГА пройдет с 25 сентября по 1 октября 2018 года.

Зариф сообщил, что Иран не намерен встречаться с «нечестными» американскими чиновниками. Лидер США Дональд Трамп ранее не исключил возможность встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани. Американский госсекретарь Майк Помпео подчеркнул, что она может состоятся, если Иран пойдет на изменение своей политики и выразит готовность обсуждать новое ядерное соглашение. Тегеран ответил, что для начала американской стороне стоит вернуться в текущую ядерную сделку. В США заявили, что решение о встрече президентов за Ираном.

В понедельник, 6 августа, США восстановили крупные санкции против Ирана, приостановленные в результате достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) относительно ядерной программы. В начале мая Трамп сообщил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном. Он также заявил о восстановлении вторичных санкций против Тегерана, касающихся других государств, ведущих бизнес с Ираном.