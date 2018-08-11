Путин: Развитие спорта является одной из главных задач государства

В субботу, 11 августа, российский лидер поздравил спортсменов и работников сферы с Днем физкультурника. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Политик отметил, что праздник широко отмечается по всей России. Он объединяет множество людей, как профессиональных спортсменов, так и приверженцев активного образа жизни.

В поздравлении Путин отметил, что развитие спортивной области является одной из ключевых задач России. Правительство в будущем планирует уделять еще больше внимания развитию массового спорта. Глава государства отметил, что спорт закаляет характер, волю, показывает, как добиваться целей.