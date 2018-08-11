Мы в соц.сетях:
Лавров: Дружба России и Греции — прочная основа для взаимодействия стран

Лавров: Дружба России и Греции — прочная основа для взаимодействия стран

 Путин: Развитие спорта является одной из главных задач государства

Путин: Развитие спорта является одной из главных задач государства
Речь о размещении военных баз США на Каспии не идет, заявил глава МИД Казахстана

Речь о размещении военных баз США на Каспии не идет, заявил глава МИД Казахстана

 Порошенко надеется, что в день Ялты над городом поднимут флаг Украины

Порошенко надеется, что в день Ялты над городом поднимут флаг Украины
Зариф осудил действия США в отношении Турции

Зариф осудил действия США в отношении Турции

 Иран и США не встретятся в ГА ООН — Зариф

Иран и США не встретятся в ГА ООН — Зариф
Лавров: Дружба России и Греции — прочная основа для взаимодействия стран

Лавров: Дружба России и Греции — прочная основа для взаимодействия стран

 Путин: Развитие спорта является одной из главных задач государства

Путин: Развитие спорта является одной из главных задач государства
Речь о размещении военных баз США на Каспии не идет, заявил глава МИД Казахстана

Речь о размещении военных баз США на Каспии не идет, заявил глава МИД Казахстана

 Порошенко надеется, что в день Ялты над городом поднимут флаг Украины

Порошенко надеется, что в день Ялты над городом поднимут флаг Украины
Зариф осудил действия США в отношении Турции

Зариф осудил действия США в отношении Турции

 Иран и США не встретятся в ГА ООН — Зариф

Иран и США не встретятся в ГА ООН — Зариф
11:20   11 Августа 2018
Россия

Путин: Развитие спорта является одной из главных задач государства

Путин: Развитие спорта является одной из главных задач государства

В субботу, 11 августа, российский лидер поздравил спортсменов и работников сферы с Днем физкультурника. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Политик отметил, что праздник широко отмечается по всей России. Он объединяет множество людей, как профессиональных спортсменов, так и приверженцев активного образа жизни.

В поздравлении Путин отметил, что развитие спортивной области является одной из ключевых задач России. Правительство в будущем планирует уделять еще больше внимания развитию массового спорта. Глава государства отметил, что спорт закаляет характер, волю, показывает, как добиваться целей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #политика #день физкультурника
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...