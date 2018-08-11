Лавров: Дружба России и Греции — прочная основа для взаимодействия стран

Россию и Грецию объединяют духовные и культурные корни, а долгая дружба и взаимная симпатия служат прочной основой для усилия сотрудничества в разных сферах.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в обращении в честь благотворительного фестиваля христианской культуры «Россия-Греция. Вместе сквозь века», опубликованном на сайте события. Мероприятие проводится в городе Керкира на острове Корфу с 9 по 15 августа. Лавров в сообщении отметил такие значимые даты, как 90-летие установления дипломатических отношений и 25-летие подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Грецией и РФ. В качестве примера успешного сотрудничества глава дипведомства отметил перекрестный год туризма Россия — Греция.

Лавров отметил, что праздник проводится в дни памяти христианского святого Спиридона Тримифунтского, который является покровителем острого Корфу. Спиридона также почитают и в России. Глава МИД также напомнил о подвигах святого адмирала Федора Ушакова, который освободил Ионические острова. Его тоже чтят греки, поскольку он являлся освободителем Корфу от войск Франции и создателем Республики Семи Островов. Лавров уверен, что мероприятие поспособствует дальнейшему усилению культурных связей между двумя странами. Фестиваль проводится в Кекире третий раз, в него войдут выставки о первом правителе Греции Иоанне Каподистрии и русском флотоводце Федоре Ушакове.

Праздник проходит в дни ухудшения дипломатических отношений между Грецией и Россией. В июле Афины сообщили о высылке двух российских дипломатов. 6 августа МИД РФ объявил о зеркальных ответных мерах. Греция считает, что РФ не осознает, что у страны есть свои интересы в международной политике.