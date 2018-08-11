Мы в соц.сетях:
Лавров: Дружба России и Греции — прочная основа для взаимодействия стран

Лавров: Дружба России и Греции — прочная основа для взаимодействия стран

 Путин: Развитие спорта является одной из главных задач государства

Путин: Развитие спорта является одной из главных задач государства
Речь о размещении военных баз США на Каспии не идет, заявил глава МИД Казахстана

Речь о размещении военных баз США на Каспии не идет, заявил глава МИД Казахстана

 Порошенко надеется, что в день Ялты над городом поднимут флаг Украины

Порошенко надеется, что в день Ялты над городом поднимут флаг Украины
Зариф осудил действия США в отношении Турции

Зариф осудил действия США в отношении Турции

 Иран и США не встретятся в ГА ООН — Зариф

Иран и США не встретятся в ГА ООН — Зариф
Лавров: Дружба России и Греции — прочная основа для взаимодействия стран

Лавров: Дружба России и Греции — прочная основа для взаимодействия стран

 Путин: Развитие спорта является одной из главных задач государства

Путин: Развитие спорта является одной из главных задач государства
Речь о размещении военных баз США на Каспии не идет, заявил глава МИД Казахстана

Речь о размещении военных баз США на Каспии не идет, заявил глава МИД Казахстана

 Порошенко надеется, что в день Ялты над городом поднимут флаг Украины

Порошенко надеется, что в день Ялты над городом поднимут флаг Украины
Зариф осудил действия США в отношении Турции

Зариф осудил действия США в отношении Турции

 Иран и США не встретятся в ГА ООН — Зариф

Иран и США не встретятся в ГА ООН — Зариф
10:57   11 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Речь о размещении военных баз США на Каспии не идет, заявил глава МИД Казахстана

Речь о размещении военных баз США на Каспии не идет, заявил глава МИД Казахстана

Астана не планирует размещения военных баз в Каспии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Казахстана Кайрата Абдрахманова.

В беседе с журналистами он сказал, что некоторые СМИ располагают неверными данными, касающимися ситуации о транспортировке невоенных грузов США через территорию Казахстана. Он сообщил, что транзит нелетальных грузов через казахские территории нужен для реализации необходимых для международного сообщества действий в поддержку правительства Афганистана. Для этих целей используется не только территория Казахстана, но и других государств. Он подчеркнул, что ни о каких американских военных базах речи не идет.

По словам, Абдрахманова, такой же транзит с 2010 по 2015 годы осуществлялся через территории РФ, Казахстана и Узбекистана по условиям Северной распределительной сети (СРС). В Астане только дополнили пропускные пункты портами Актау и Курык. Он подчеркнул, что конвенцию, в которой закрепят принцип неприсутствия на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих сторонам, подпишут 12 августа в Актау.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#сша #транзит #казахстан #актау
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...