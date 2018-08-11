Назарбаев: Вопросы по Каспию согласованы

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что в воскресенье страны Каспия примут «историческое решение».

Политик отметил, что переговоры велись в течение последних 20 лет. Стороны согласовывали позиции для решения вопросов по общей деятельности в Каспийском море. Это касается судоходства, сохранения биоресурсов, торговли и сотрудничества.

Встреча глав государств прикаспийского региона пройдет в Актау, Казахстан, 12 августа. Лидеры России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана подведут итоги многолетних переговоров по статусу моря. Перед саммитом пройдет совещание глав МИД указанных стран.