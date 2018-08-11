Мы в соц.сетях:
Россиянин Александр Винник надеется на греческое правосудие

Россиянин Александр Винник надеется на греческое правосудие

 РФ анализирует перспективность добычи лития в Боливии

РФ анализирует перспективность добычи лития в Боливии
Речь о размещении военных баз США на Каспии не идет, заявил глава МИД Казахстана

Речь о размещении военных баз США на Каспии не идет, заявил глава МИД Казахстана

 Порошенко надеется, что в день Ялты над городом поднимут флаг Украины

Порошенко надеется, что в день Ялты над городом поднимут флаг Украины
Эрдоган: США вынудит Турцию найти новых друзей

Эрдоган: США вынудит Турцию найти новых друзей

 Илон Маск ответит в суде за сообщения в Twitter о выкупе акций компании Tesla

Илон Маск ответит в суде за сообщения в Twitter о выкупе акций компании Tesla
Россиянин Александр Винник надеется на греческое правосудие

Россиянин Александр Винник надеется на греческое правосудие

 РФ анализирует перспективность добычи лития в Боливии

РФ анализирует перспективность добычи лития в Боливии
Речь о размещении военных баз США на Каспии не идет, заявил глава МИД Казахстана

Речь о размещении военных баз США на Каспии не идет, заявил глава МИД Казахстана

 Порошенко надеется, что в день Ялты над городом поднимут флаг Украины

Порошенко надеется, что в день Ялты над городом поднимут флаг Украины
Эрдоган: США вынудит Турцию найти новых друзей

Эрдоган: США вынудит Турцию найти новых друзей

 Илон Маск ответит в суде за сообщения в Twitter о выкупе акций компании Tesla

Илон Маск ответит в суде за сообщения в Twitter о выкупе акций компании Tesla
10:28   11 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Украина подала жалобу в ЕСПЧ против России из-за нарушения прав политзаключенных

Украина подала жалобу в ЕСПЧ против России из-за нарушения прав политзаключенных

Киев направил иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России. Он касается 71-го украинского заключенного, чьи права в РФ нарушаются.

Об этом сообщил замминистра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина на своей странице в Facebook. Имена конкретных людей в сообщении не упоминаются. Украина предъявляет России обвинение в отношении ряда статей Конвенции по правам человека, касающихся запрета пыток, справедливого суда, уважения личной и семейной жизни и других. Ранее омбудсмен РФ Татьяна Москалькова прибыла на Украину, для посещения заключенного Максима Одинцова. Однако она не была к нему допущена якобы из-за отсутствия документов. В июле Москалькова сообщала, что она состоится в переписке с украинской коллегой Людмилой Денисовой.

На данный момент самый известный заключенный в РФ — украинец Олег Сенцов. Суд приговорил его к 20 годам колонии за гармонизацию теракта на территории Крыма. Сенцов в мае объявил голодовку. ФСИН ранее сообщал, что состояние заключенного удовлетворительное

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия #украина #еспч #политзаключенные
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...