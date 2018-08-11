Украина подала жалобу в ЕСПЧ против России из-за нарушения прав политзаключенных

Киев направил иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России. Он касается 71-го украинского заключенного, чьи права в РФ нарушаются.

Об этом сообщил замминистра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина на своей странице в Facebook. Имена конкретных людей в сообщении не упоминаются. Украина предъявляет России обвинение в отношении ряда статей Конвенции по правам человека, касающихся запрета пыток, справедливого суда, уважения личной и семейной жизни и других. Ранее омбудсмен РФ Татьяна Москалькова прибыла на Украину, для посещения заключенного Максима Одинцова. Однако она не была к нему допущена якобы из-за отсутствия документов. В июле Москалькова сообщала, что она состоится в переписке с украинской коллегой Людмилой Денисовой.

На данный момент самый известный заключенный в РФ — украинец Олег Сенцов. Суд приговорил его к 20 годам колонии за гармонизацию теракта на территории Крыма. Сенцов в мае объявил голодовку. ФСИН ранее сообщал, что состояние заключенного удовлетворительное