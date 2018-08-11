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9:24   11 Августа 2018
Весь мир

Эрдоган: США вынудит Турцию найти новых друзей

Эрдоган: США вынудит Турцию найти новых друзей

Такое мнение турецкий лидер Тайип Эрдоган выразил газете New York Times.

В минувшую пятницу его американский коллега Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на сталь и алюминий из Турции в два раза. Это повлекло падение турецкой лиры — валюта потеряла около 20% стоимости.

Эрдоган считает, что Белый дом должен отказаться от ошибочного курса и понять, что у Анкары есть альтернатива. В противном случае Турция найдет новых друзей и союзников.

Обострение отношений между государствами отчасти связано с делом пастора из США Эндрю Брансона. Священника задержали в Турции в апреле 2016 года. Американская сторона обвинила Анкару в нарушениях прав человека и ввела санкции против нескольких высокопоставленных политиков.

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Автор: Павел Никифоров
#сша #турция #эрдоган #политика #трамп #весь мир
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