Эрдоган: США вынудит Турцию найти новых друзей

Такое мнение турецкий лидер Тайип Эрдоган выразил газете New York Times.

В минувшую пятницу его американский коллега Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на сталь и алюминий из Турции в два раза. Это повлекло падение турецкой лиры — валюта потеряла около 20% стоимости.

Эрдоган считает, что Белый дом должен отказаться от ошибочного курса и понять, что у Анкары есть альтернатива. В противном случае Турция найдет новых друзей и союзников.

Обострение отношений между государствами отчасти связано с делом пастора из США Эндрю Брансона. Священника задержали в Турции в апреле 2016 года. Американская сторона обвинила Анкару в нарушениях прав человека и ввела санкции против нескольких высокопоставленных политиков.