Илон Маск ответит в суде за сообщения в Twitter о выкупе акций компании Tesla

Акционеры Tesla обратились с исками в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии против гендиректора компании Илона Маска за твиты о возможном выкупе акций компании.

Акционеры заявили, что такие заявления противозаконно делать в Twitter, так как необходимо составить достоверный и официальный документ. Маска обвиняют в нарушении закона о ценных бумагах и закона о защите прав инвесторов.

Во вторник Маск опубликовал в Twitter сообщение о возможном выкупе акций Tesla по цене 420 долларов за акцию. Это вызвало мгновенный рост курса акций компании на Нью-йоркской фондовой бирже на 7,64 % до 368,12 доллара. Таким образом, если Маск не докажет, что в состоянии выкупить акции и превратить Tesla в частную компанию, его заявление можно будет расценивать как манипуляцию котировками акций.