Мы в соц.сетях:
Россиянин Александр Винник надеется на греческое правосудие

Россиянин Александр Винник надеется на греческое правосудие

 РФ анализирует перспективность добычи лития в Боливии

РФ анализирует перспективность добычи лития в Боливии
Речь о размещении военных баз США на Каспии не идет, заявил глава МИД Казахстана

Речь о размещении военных баз США на Каспии не идет, заявил глава МИД Казахстана

 Порошенко надеется, что в день Ялты над городом поднимут флаг Украины

Порошенко надеется, что в день Ялты над городом поднимут флаг Украины
Эрдоган: США вынудит Турцию найти новых друзей

Эрдоган: США вынудит Турцию найти новых друзей

 Илон Маск ответит в суде за сообщения в Twitter о выкупе акций компании Tesla

Илон Маск ответит в суде за сообщения в Twitter о выкупе акций компании Tesla
Россиянин Александр Винник надеется на греческое правосудие

Россиянин Александр Винник надеется на греческое правосудие

 РФ анализирует перспективность добычи лития в Боливии

РФ анализирует перспективность добычи лития в Боливии
Речь о размещении военных баз США на Каспии не идет, заявил глава МИД Казахстана

Речь о размещении военных баз США на Каспии не идет, заявил глава МИД Казахстана

 Порошенко надеется, что в день Ялты над городом поднимут флаг Украины

Порошенко надеется, что в день Ялты над городом поднимут флаг Украины
Эрдоган: США вынудит Турцию найти новых друзей

Эрдоган: США вынудит Турцию найти новых друзей

 Илон Маск ответит в суде за сообщения в Twitter о выкупе акций компании Tesla

Илон Маск ответит в суде за сообщения в Twitter о выкупе акций компании Tesla
8:59   11 Августа 2018
Весь мир

Илон Маск ответит в суде за сообщения в Twitter о выкупе акций компании Tesla

Илон Маск ответит в суде за сообщения в Twitter о выкупе акций компании Tesla

Акционеры Tesla обратились с исками в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии против гендиректора компании Илона Маска за твиты о возможном выкупе акций компании.

Акционеры заявили, что такие заявления противозаконно делать в Twitter, так как необходимо составить достоверный и официальный документ. Маска обвиняют в нарушении закона о ценных бумагах и закона о защите прав инвесторов.

Во вторник Маск опубликовал в Twitter сообщение о возможном выкупе акций Tesla по цене 420 долларов за акцию. Это вызвало мгновенный рост курса акций компании на Нью-йоркской фондовой бирже на 7,64 % до 368,12 доллара. Таким образом, если Маск не докажет, что в состоянии выкупить акции и превратить Tesla в частную компанию, его заявление можно будет расценивать как манипуляцию котировками акций.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#илон маск #tesla
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...